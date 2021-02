Biographie

D'abord connue sous le nom de Holly Brook sous lequel elle sort en 2006 l'album pop rock Like Blood Like Honey, Skylar Grey fricote ensuite avec Eminem ou Puff daddy en tant qu'auteure. C'est sous ce nom qu'elle apparaît sur les tubes « Coming Home » de Diddy-Dirty Money et « I Need a Doctor » de Dr. Dre. Skylar Grey sort pour son compte « Dance Without You » en juin 2011, avant l'album Invisible qui déboule à l'automne 2011. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019