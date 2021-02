Biographie

Slade est le roi du glam et l'un des plus gros vendeurs de disques en Angleterre au cours des années soixante dix. C'est un exploit réalisé par ce groupe anonyme sorti de la profondeur des Midlands et que rien ne prédestinait à pareil destin. Slade ce sont des statistiques dignes de The Beatles, avec dix-sept titres consécutifs au top anglais, dont trois numéros uns de suite, performance qu'il est le premier groupe a réaliser. Slade c'est aussi Slade Alive!, l'un des grands albums en public de l'histoire du rock, des tubes inoubliables avec « Coz I Love You » ou « Gudbuy T'Jane », un art très anglais du loufoque et de la dérision au milieu des excès du glam. Slade c'est enfin devenu l'équivalent anglais de Tino Rossi, à travers le titre « Merry Xmas Everybody » devenu LA chanson de Noël en Grande-Bretagne, comme le démontre sa présence au top (n° 51) en 2010.