Biographie

Sleater-Kinney est l'un des fleurons du mouvement « riot grrrl » : des groupes féminins de rock, grunge ou punk aux thématiques tournant autour d'un certain féminisme. Ce groupe phare des années 1990 et 2000 ne fut pas avare en publiant sept albums nerveux et sensuels, dont peu de déchets. De leur album homonyme en 1995 à The Woods (2005) en passant par Dig Me Out (1997), les trois filles de Sleater-Kinney ont su se créer une identité profonde, et enrichir un univers bien à elles. Le groupe séparé en 2006 renaît quelques années plus tard à l'occasion d'un concert et enregistre un huitième album roboratif baptisé No Cities to Love, publié en 2015. Il se lance alors dans une tournée nord-américaine et fait même un détour par l'Europe pour y contenter ses fans. Sleater-Kinney témoigne en 2017 de cette aventure par l'entremise de son premier album live, Live In Paris, enregistré à la Cigale. En mai 2019, il publie le single « Hurry On Home », qui annonce l'album The Center Won't Hold, qui sort quelques semaines plus tard.