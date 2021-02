Biographie

C'est en 1998, à Wheaton dans l'Illinois (États-Unis), que le projet de rock alternatif Sleeping At Last se forme, à l'initiative du multi-instrumentiste Ryan O'Neal. Chanteur et guitariste, il s'entoure de son frère Chad O'Neal à la batterie et de Dan Perdue à la basse. À peine deux ans plus tard, le groupe publie de manière indépendante son premier opus, Capture. Celui-ci attire bientôt l'attention de Billy Corgan. Le leader de The Smashing Pumpkins use de son influence pour faire signer le groupe sur le label Interscope Records. Mais l'histoire tourne court, puisqu'à la suite de la parution de Ghosts en 2003, Sleeping At Last redevient un groupe indépendant : c'est avec ce statut qu'il sort Keep No Score en 2006 et Storyboards en 2009. De la fin de l'année 2010 à la fin 2011, le groupe publie trois chansons à chaque début de mois, le projet prenant le nom de Yearbook. Mais en mai 2011, après la sortie de quatre albums officiels, Chad O'Neal et Dan Perdue quittent la formation afin de se concentrer sur de nouveaux projets. Ryan O'Neal ne jette pas l'éponge pour autant et conserve même le nom Sleeping At Last pour son projet solo. Une de ses chansons, « Turning Page », bénéficie d'une large exposition grâce à sa présence dans la bande originale du film Twilight. À partir de 2013, Ryan O'Neal se lance dans le projet Atlas, une série d'EP et de singles parfois constitués de reprises, comme « Chasing Cars », initialement composée par le groupe de pop rock britannique Snow Patrol. Avec ce titre, Sleeping At Last parvient à hisser dans le classement français des ventes de singles en 2016. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016