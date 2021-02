Biographie

Sleigh Bells est un duo américain, composé de la chanteuse Alexis Krauss et du guitariste Derek Miller, dont la musique navigue entre techno-rock et noise-rock. Leur premier album, le percutant Treats, sort en 2010 sur le label de la chanteuse M.I.A., une de leurs ferventes admiratrices. Sleigh Bells est présent en 2012 avec un Reign of Terror moins surprenant mais tout en puissance. Bitter Rivals lui succède l'année suivante, avec un peu moins de réussite dans les charts. L'opus suivant, Jessica Rabbit, survient en 2016, lancé par deux singles efficaces, « Rule Number One » et « Hyper Dark ». © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016