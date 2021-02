Biographie

Né en Angleterre mais élevé dans le Bronx, Slick Rick fait parler de lui en 1985 avec son single « The Show », sur lequel il remixe le thème de l'inspecteur Gadget et en proposant, sur l'autre face, La-Di-Da-Di, qui sera repris par Snoop Doggy Dog. Il présente un premier et habile album en 1988 puis a juste le temps d'enregistrer en 1990 The Ruler's Back avant de se retrouver en prison pour tentative de meurtre. En 1993, il réalise Behind Bars, pendant une permission. © © ©Copyright Music Story 2015