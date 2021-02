Biographie

Né en 1988, Yanis Sahraoui alias Sliimy fait partie de la génération de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes hexagonaux à avoir été découvert via les sites de partage de vidéos en ligne. Sa reprise du "Womanizer" de Britney Spears lui vaut même de suivre la célèbre pop-star jusque sur les planches. Un premier single, "Wake up", annonce un premier opus en 2009, Paint Your Face. © Olivier Duboc /TiVo