Biographie

Harmoniciste, guitariste et chanteur, Slim Harpo (1924-1970) est de l'avis de tous l'un des bluesmen les plus influents. A l'origine du swamp blues, il laisse derrière lui des standards comme « I'm a King Bee » (1957) ou « Baby Scratch My Back » (1965).