Biographie

Apparue sur la scène de Des Moines, Iowa à la fin des années 90, la formation nu metal américaine Slipknot reprend à son compte le métal alternatif post-Korn et le renouveau shock rock de Marilyn Manson, proposant une esthétique héritière des films d'horreur, voyant les membres du groupe, simplement numérotés, évoluer sur scène en combinaison et masque d'Halloween dans un déluge de percussions et de riffs assassins servant de canevas aux assauts et aux phrases mélodiques du chanteur Corey Taylor. S'imposant avec son second effort éponyme de 1999, le groupe rencontre un succès commercial conséquent avec Iowa (2001) puis Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004), porté par le titre "Duality" avant de perdre en visibilité pour mieux effectuer un retour remarqué en 2019 avec son septième opus, We Are Not Your Kind. © TiVo