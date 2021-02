Biographie

Née en 1989 autour de Neil Halstead, Rachel Goswell, Nick Chaplin et Christian Savill, la formation shoegaze britannique Slowdive signe rapidement sur le label Creation aux côtés de Ride ou My Bloody Valentine, pour livrer un trio de maxis entre 1990 et 1991, annonçant son premier opus studio, Just For a Day. Mais c'est en 1993 que Slowdive livre son magnum opus, le très influent Souvlaki, qui malgré le début de déclin de l'intérêt pour la vague shoegaze anglaise vient s'inscrire dans le coeur des amateurs comme un incontournable du genre. Si le groupe quitte la scène après Pygmalion (1995), c'est pour mieux voir ses membres se consacrer à des projets comme Mojave 3 ou Monster Movie avant de revenir en 2017, avec un quatrième effort éponyme aux qualités inaltérées. © TiVo