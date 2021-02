Biographie

Groupe culte de la scène hip-hop underground de Détroit créé en 1996, Slum Village s'est distingué par une approche érudite de la musique, intégrant dans ses titres des samples de jazz, de funk et de soul, à l'instar de ce que pratiquait A Tribe Called Quest, leur référence. Huit albums ont jalonné leur carrière, certains bénéficiant de rééditions au début des années 2000. Décimé à la fin des années 2000 avec le décès de ses membres fondateurs, J Dilla et Baatin, Slum Village survit à travers le travail de mémoire d'Illa J, Young RJ et T3, seul survivant du trio originel, qui sortent en 2015 un album créé à partir de beats inédits de J Dilla, baptisé Yes! © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2015