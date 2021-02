Biographie

En 1967, Aretha Franklin, Wilson Picket et autres Soul men, seuls capables d’attirer le public blanc entrent dans une impasse artistique. Malgré la découverte tardive d’Otis Redding à Monterey, sa disparition en décembre laisse la soul dans un grand vide musical. Dans ce contexte apparaît une formation étonnante : Sly and the Family Stone. Voulant rapprocher à la fois les publics blancs et noirs, la formation de Sly Stone fusionne soul, rock n’roll, rythm’n blues et psychédélisme et, à la différence des autres groupes soul du moment, martèle des textes socialement et politiquement marqués. Jusqu’à 1971 leurs albums seront des modèles d’ouverture et d’épuration musicale sur fond de soutien à la cause noire. Dans la lignée de James Brown, en s’ouvrant sur le psychédélisme ambiant, la fusion de Sly Stone va marquer une étape fondamentale dans l’éclosion en marche du funk. © ©Copyright Music Story Music Story 2015