Biographie

Trois musiciens férus de trip-hop, de jazz et de funk forment Smooth en 2002. Entre chansons et morceaux instrumentaux, le trio nantais trouve peu à peu ses marques en créant son propre style dans les albums An Electro Soul Experience (2005) et The Endless Rise of the Sun (2006). Son troisième album, The Parade (2010), montre qu'il a gagné en maturité. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015