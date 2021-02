Biographie

Connu depuis 2012 pour ses remixes de BANKS, The Weeknd ou Wild Belle, le duo de producteurs anglais Snakehips (Oliver Lee et James Carter), se lance en 2014 avec le titre « Days With You », chanté par Sinead Harnett. Le succès arrive dès la deuxième production, « All My Friends », où Tinashe et Chance the Rapper apportent une touche electro rap. Sorti en octobre 2015, le titre atteint la cinquième place des charts britanniques avant de s'étendre à une bonne partie de l'Europe dans le courant de l'année suivante. Snakehips connaît à nouveau la réussite en 2016 avec le titre « Cruel », qui aborde l'electro pop avec la voix de l'ex-One Direction Zayn Malik. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019