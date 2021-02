Biographie

Formé en 1989 à Francfort par les producteurs Michael Münzing et Luca Anzilotti, Snap! s'est illustré comme un ténor de l'Eurodance des années 1990. Emmené par le rappeur Turbo B dans sa composition la plus efficace, le groupe sort en 1990 le retentissant « The Power » qui est numéro un en Grande-Bretagne et numéro deux aux Etats-Unis et en Allemagne. L'originalité du style de Snap! provient des éléments hip-hop (rap, breakbeats) qui sont mixés avec la trame dance des morceaux. Une attitude novatrice qui permet aussi le succès de World Power en 1990. La même formule vaut en 1992 pour « Rhythm Is a Dancer », disque de platine en Allemagne et locomotive de l'album The Madman's Return. Le départ de Turbo B et une tentative de virage house, font rentrer Snap! dans le rang avec Welcome to Tomorrow en 1994. Séparé en 1996, Snap! tente un infructueux retour en 2000. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015