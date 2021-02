Biographie

Avant d’élire domicile dans le cœur de Brooklyn, la bande de musiciens de Snarky Puppy s’était donnée rendez-vous dans l’université de North Texas. Avec une multitude d’instrumentistes, les compositions du groupe prennent rapidement une tournure de jam organisée où chaque musicien est libre de s’exprimer comme il le souhaite. Définitivement orienté fusion, le groupe ne limite pas au jazz dans sa forme la plus pure, puisqu’il y mêle, entre autres, musique ethnique, expérimentale, ou encore soul. Le projet artistique du groupe dépasse les limites de la musique en donnant à son public une volonté artistique à la fois complète et originale. Michael League, leader du groupe, mais aussi et surtout multi-instrumentiste, compositeur, producteur, propriétaire d’un studio d’enregistrement et d’un label (en bref, un petit génie), souhaite à travers ses œuvres changer l’industrie musicale et mettre en place de nouveaux codes.Pour Sylva, sorti en 2015, le groupe revisite un studio et le transforme en forêt de métal et de bois, avant d’y inviter un public qui peut écouter le rendu musical de la session à travers des écouteurs. Avec une pléthore d’albums, Snarky Puppy atteint la critique et se voit attribuer un Grammy Award en 2015. Prônant toujours plus le concept de fusion musicale, ils invitent entre autre Salif Keita et Laura Mvula pour offrir à leur musique des horizons encore inexplorés. Entre concept album, enregistrement live en studio et volonté de faire de la musique « for your brain and booty » (littéralement « pour le cerveau et les fesses), Snarky Puppy n’a pas fini de vous étonner, et surtout pas de vous ravir. © AR/Qobuz