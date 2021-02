Biographie

Né en 1992 et issu du quatorzième arrondissement de Paris, la rappeur-chanteur français Sneazzy évolue un temps au sein du collectif 1995 aux côtés de Nekfeu et Alpha Wann le temps de deux maxis et de l'album Paris Sud Minute (2012) avant de se lancer dans une carrière solo, livrant le single "Voilà" en duo avec Nekfeu en 2013. Si le MC déstabilise quelque peu son public avec son premier effort de 2015, Super, c'est avec la série de tapes Dieu bénisse Supersound qu'il revient entre 2016 et 2017, avant de préparer le terrain pour la suite avec une série de singles courant 2018 et 2019, menant à la publication du remarqué NOUVO MODE en 2020, deuxième album officiel porté par des titres comme "ÉTINCELLES" avec Alpha Wann, Nekfeu et S.Pri Noir. © TiVo