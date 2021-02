Biographie

L'auteur-compositeur-interprète autrichienne Anja Plaschg sort son premier album en 2009 sous le nom de Soap & Skin alors qu'elle est encore adolescente, album qui rencontre les faveurs de la critique et rentre dans le Top 5 de son pays. Née le 5 avril 1990 à Gnas en Autriche, Plaschg commence à écrire ses propres chansons au piano dès l'adolescence et s'inscrit à l'Académie des beaux-arts de Vienne. Elle entame sa carrière sous le nom de Soap & Skin dès 2008 avec la sortie d'un maxi 4 titres et livre un premier album dès l'année suivante, Lovetune for Vacuum, à l'âge de 18 ans. L'accueil de la presse est globalement chaleureux, certains comparant Plaschg à Cat Power, Nico, Kate Bush ou Björk. © Jason Birchmeier /TiVo