Biographie

Constitué de Sophie Hawley-Weld (née en 1992) et Tucker Halpern (né en 1989), le duo electro Sofi Tukker voit le jour à New York en 2014. Son mélange de poésie et de house débouche sur l'enregistrement de l'EP Soft Animals (2016), incluant le titre « Drinkee », inspiré par un poème brésilien de Chacal. Le morceau nommé aux Grammy Awards dans la catégorie dance fait connaître le groupe qui fournit un autre titre, « Johny », pour le jeu vidéo FIFA 17. En 2017, leur nouvelle chanson « Best Friend » est choisie pour illustrer une publicité de la marque Apple pour son appareil iPhone X, ainsi que pour le jeu FIFA 18 et le film Ocean's Eight. L'année suivante, Sofi Tukker collabore avec le DJ Benny Benassi sur le single « Everybody Needs a Kiss » et la drag queen brésilienne Pabllo Vittar pour le remix de leur titre « Energia ». Parallèlement, les deux musiciens achèvent leur premier album Treehouse qui paraît en juin 2018 et se classe n°5 des charts dance du Billboard. Un nouveau titre, « Swing », apparaît dans le jeu FIFA 20.