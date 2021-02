Biographie

Formé à son instrument dès le plus jeune âge et médaillé du Conservatoire de Lille, le pianiste et compositeur français Sofiane Pamart nourrit depuis sa jeunesse une passion pour le rap, genre auquel il décide de consacrer ses talents, livrant en collaboration avec le rappeur Scylla les projets Pleine lune (2018) et Pleine lune 2 (2019) tandis qu'il travaille sur les albums de Médine, Koba LaD ou Vald. En 2019, Pamart décide de mettre toute sa virtuosité au service d'un premier effort piano solo, PLANET, tour du monde en douze titres porté par l'extrait "Le Caire" et lui valant un succès critique considérable. © TiVo