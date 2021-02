Biographie

Soft Machine est un groupe anglais emblématique du rock progressif des années soixante et soixante-dix. Il a enregistré trois chefs d’œuvre du genre (Volume 1 à Third). Évoluant au fil de sa carrière d’un rock inventif à un jazz-rock plus banal, Soft Machine a abrité au fil de son évolution parmi les musiciens les plus renommés du style, de Daevid Allen à Kevin Ayers, en passant par Robert Wyatt, Mike Ratledge, et Elton Dean. L’essaimage de tous ces talents a alimenté plusieurs générations de groupes européens. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015