Biographie

Formé en 1995, le groupe suédois Soilwork est emmené par le chanteur Björn « Speed » Strid et son acolyte guitariste Peter Wichers (remplacé par David Andersson en 2012). La même année paraît le premier opus, Steelbath Suicide, suivi de The Chainheart Machine deux ans plus tard. Cependant, après A Predator's Portrait (2001) et Natural Born Chaos (2002), c'est avec Figure Number Five (2003), que l'entité de death metal mélodique élargit son public. Depuis, Soilwork parcourt les scènes européennes et américaines entre deux enregistrements. Les albums s'enchaînent avec une régularité de métronome : Stabbing the Drama (2005), Sworn to a Great Divide (2007, CD/DVD sans Pete Wichers) et The Panic Broadcast (2010) recèlent des velléités mélodiques que The Panic Broadcast sublime en 2010. En 2013 suit le double volume The Living Infinite, puis Live in the Heart of Helsinki (2014), puis The Ride Majestic (2015) et Verkligheten (2019), avec, entre temps, quelques changements de musiciens. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019