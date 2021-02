Biographie

Actrice récompensée et chanteuse énigmatique, les tonalités folk-pop étranges de Soko lui ont attiré des comparaisons avec d'autres chanteuses comme Björk ou Keren Ann. Née Stéphanie Sokolinski à Bordeaux en 1986, elle part à Paris à 17 ans pour étudier la comédie et apparaît bientôt dans différents films, notamment dans A L'origine de Xavier Giannoli. En 2007, elle obtient un hit européen avec « I'll Kill Her » et, après avoir ouvert pour M.I.A. sur sa tournée Kala et collaboré avec The Go! Team et Cornershop, elle fonde son label Babycat Records, sur lequel sort un premier maxi, Not Sokute. Début 2009, elle annonce son retrait de la scène musicale sur MySpace, pour se déclarer « ressuscitée » six mois plus tard et sortir l'album I Thought I Was An Alien en 2011. © TiVo