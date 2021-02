Biographie

Auteure-compositrice-interprète et productrice, Solange Knowles (sœur cadette de Beyoncé) entame sa carrière au début des années 2000 avec une recette R&B aux accents pop pour se muer en l'une des artistes les plus aventureuses et surprenantes de la scène neo-soul au fil des années. C'est avec son second effort paru en 2008, Sol-Angel and the Hadley St. Dreams, que Solange commence à s'imposer comme une force majeure avec un disque aux sonorités ancrées dans le coeur des années 60. Après True, maxi publié en 2012 explorant quant à lui des terres plus new wave, Solange livre en 2016 son troisième opus, le très remarqué A Seat at the Table, et s'installe aux côtés de Jazmine Sullivan, Janelle Monae ou encore sa soeur dans le coeur des fans de R&B alternatif. © TiVo