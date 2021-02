Biographie

Curiosité de saison, les Dijonais de SomethingALaMode marient des influences de classique contemporain avec une electro nourrie à la French touch. Cet improbable croisement entre Gabriel Fauré, Dmitri Chostakovitch d'un côté et Dimitri from Paris et Daft Punk de l'autre, ne peut que susciter une curiosité jubilatoire. SALM comme il est déjà surnommé, sort son premier album le 26 octobre 2009. Le titre « Rondoparisiano » avec le couturier Karl Lagerfeld est déjà un must de branchitude éclairée. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015