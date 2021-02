Biographie

Projet musical inclassable, déstructurant l'electro en y injectant des fragments de rap alternatif, Son Lux est le réceptacle des expérimentations du touche-à-tout Ryan Lott. Né en 1979 dans le Colorado, ce personnage discret s'est très tôt confronté à l'apprentissage de plusieurs instruments : la guitare, le piano, la batterie. Bénéficiant de l'appui de Sufjan Stevens et Emmylou Harris, qui l'engagent pour faire leur première partie, il a l'opportunité de faire goûter à un large public sa fusion inédite constituée d'une multitude de samples et dominée par sa voix éthérée. Il est repéré par le label Anticon, sensible entre autres à ses remixes de Beirut et Castanets. Il faudra toutefois quatre ans pour que At War With Walls & Mazes (2008), le premier album, très abouti, soit bouclé et seulement 28 jours pour le suivant, We Are Rising, paru en2011. En 2015, il s'entoure de deux autres musiciens, le batteur Ian Chang et le guitariste Rafiq Bhatia, pour donner naissance à un troisième opus, Bones. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015