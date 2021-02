Biographie

Sonia Wieder Atherton est une violoncelliste française, lauréate du concours Rostropovitch en 1986. Soliste, entre autre pour l'orchestre de Paris et l'orchestre national de France, elle partage également la scène avec les pianistes Imogen Cooper, Elisabeth Leonskaja et Laurent Cabasso, ou le Sinfonia Varsovia dirigé par Janos Fürst. Au commencement, Monteverdi (2001) chez Sony BMG puis les Chant d'Est (2009) et les Chants juifs (2010) chez Naïve sont quelques incontournables de la violoncelliste, aussi à l'aise avec le répertoire classique qu'avec des oeuvres contemporaines. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015