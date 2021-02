Biographie

Sonic Youth fut l'une des success stories les plus improbables du rock underground américain dans les années 80. Quand leurs contemporains de R.E.M. ou Hüsker Dü restaient dans le schéma d'écriture musicale et mélodique traditionnel, Sonic Youth entame sa carrière en délaissant toutes ces conventions. Empruntant beaucoup aux expérimentations soniques libres du Velvet Underground ou des Stooges et y mêlant une esthétique arty issue de la scène post-punk new yorkaise d'avant-garde, Sonic Youth redéfinit le sens de la dissonance et du bruit dans le rock. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo