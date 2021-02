Biographie

Anglaise d'origine trinidadienne, Sonique connait une adolescence précaire entre la rue et les foyers de jeunes. Athlète et gymnaste, elle ne vient à la musique que par hasard. Après un premier essai dans le reggae, elle connait un petit succès en 1985 avec « Let Me Hold You ». Sonique collabore ensuite avec William Orbit et S Express. Ses titres « It Feels So Good» et « Sky » sont des tubes internationaux d'envergure en 2000, tous deux présents sur l'album Hear My Cry. Chanteuse et DJ, Sonique revient en 2003 avec Born to Be Free et en 2006 avec On Kosmo. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015