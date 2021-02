Biographie

L'incroyable destin de Sonny Boy Williamson le conduit à jouer au début de sa carrière avec Robert Johnson ou Elmore James, et à devenir à la fin de celle ci une référence pour les grands du rock de The Rolling Stones à The Yardbirds en passant par The Who ou Led Zeppelin. Le chanteur et harmoniciste débute sa carrière discographique seulement en 1951, alors qu'il hante les routes du blues depuis les années trente, et signe chez Chess Records en 1955. Sa soudaine célébrité via les stars du British Blues Boom des années soixante lui permet de se produire fréquemment en Europe à cette période. Sonny Boy williamson décède d'un arrêt cardiaque le 25 mai 1965, laissant à la postérité des classiques comme « Nine Below Zero », « Eyesight to the Blind » et « Bring It On Home ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015