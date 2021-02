Biographie

Duo emblématique des insouciantes années soixante, Sonny and Cher a gravé quelques belles pages de la pop avec les hits « I Got You, Babe » et « The Beat Goes On » et une poignée d’albums fleurant bon la douceur californienne. Le couple séparé en 1975 se retrouve l’année suivante à la télévision en animateurs du Sonny & Cher Show. Parallèlement, Cher a toujours poursuivi une carrière musicale et cinématographique. © ©Copyright Music Story Music Story 2015