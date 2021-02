Biographie

Peu de gens savent que l'on doit le riff de guitare du tube « Osez Joséphine », d'Alain Bashung, à Sonny Landreth (on le retrouvera également à l'oeuvre sur l'album Chatterton. Si ce musicien de blues, né en 1951 et originaire du sud-ouest de la Louisiane ne doit en rien être réduit à cette simple participation, elle éclaire en revanche la spécificité de son jeu : la guitare slide. Contrairement à d'autres musiciens, il a très tôt utilisé son bottleneck sur l'auriculaire, ce qui en plus de lui donner davantage de puissance, lui a permis d'utiliser tous les autres doigts de sa main gauche pour développer la versatilité de son jeu, sa main droite alternant entre différentes techniques toutes plus spectaculaires les unes que les autres, allant du tapping au slapping, en passant par le picking. Eric Clapton lui-même, surnommé « God » par ses nombreux fans, n'hésitera jamais à vanter les qualités de celui qu'il considère comme le guitariste le plus sous-estimé de l'histoire. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015