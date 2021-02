Biographie

Sophia Somajo, née à Stockholm (Suède) le 2 janvier 1985, est surtout connue pour ses chansons composées sous son nom ou celui de Tiffany Amber, pour des artistes comme Robyn et Style of Eye en Suède, mais aussi Christina Aguilera, Britney Spears, Backstreet Boys, Alesso ou Adam Lambert à l'échelle internationale. Parallèlement, elle mène une carrière solo et enregistre son premier album The Laptop Diaries en 2008, puis crée son propre label Do It Yourself Bitch Productions en 2012. Cette année-là sort son deuxième album T.T.I.S.D.I.E.U.I.C. (sous-titré That Time I Dug So Deep I Ended in China). Après deux EP, intitulés Freudian Slip I & II, elle chante sur le tube « Diamond Heart » du DJ norvégien Alan Walker, qui se classe n°1 en 2018 et offre à Sophia Somajo une visibilité internationale.