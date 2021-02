Biographie

Née en 1979, Sophie Ellis-Bextor, appelée SEB par ses fans, est une artiste touche-à-tout. À la fois capable d’apporter ses talents vocaux à un groupe de rock indie ou d’enregistrer un duo avec les fabuleux Manic Street Preachers, Sophie a surtout vu sa carrière exploser avec la sortie en 2001 d’un album pop-dance baptisé Read my lips. Sous la houlette de grands producteurs, cet LP égrènera un nombre de tubes plus que conséquent dans les charts mondiaux, à commencer par la talentueuse reprise de Take me home, immortalisée par l’actrice chanteuse Cher. Côté buzz, c’est plutôt Murder on the dancefloor (et son clip génial) qui deviendra la marque de fabrique de la donzelle : une voix douce et acidulée, sur la rythmique lancinante où se pose une mélodie accrocheuse. L’album sera vendu à plus de 4 millions d’exemplaires, positionnant Sophie dans le registre des artistes pop/dance, également à l’aise avec le rock et les ballades. Cet aspect polymorphe l’entraînera en 2003 vers une autre expérience musicale avec la sortie de l’album Mixed up world. Si le succès n’est pas au rendez-vous, en revanche, côté écriture et performance vocale, il s’agit d’une belle prouesse artistique, dont s’échappa le single I won’t change you. Débarque alors en 2006 l’album Trip de light fantastic, un joyeux melting-pot de pop, de dance-music et de ballades. L’album connaîtra un succès mitigé en Grande-Bretagne et en Europe, mais parviendra à placer des titres dans les charts anglais, dont le très bon Me and my imagination. 2011 : Sophie fait appel à des supers pointures en les personnes de Calvin Harris, Cathy Dennis et Richard X, afin de concevoir Make a Scene, un album plutôt destiné aux pistes de danse. Le premier single Heartbreak (avec les géniaux Freemasons) est une bombe qui est parvenue à se hisser à la 13e place des charts anglais, suivi par Can’t fake the feeling et Not giving up on Love (avec Armin Van Burren !). 2014 : place à Wanderlust, qui signe là un véritable retour aux sources pour Sophie qui s’aventure dans la folk-music, la pop, le rock et les ballades où sa voix peut s’exprimer en toute liberté. Pas de Dance Music en lice, qui a fait place à des compositions aériennes, éthérées, accompagnées d’arrangements qui frisent parfois le minimalisme. L’ensemble de l’album révèle une fraîcheur ostentatoire, une qualité dans la composition qui est saluée par la presse internationale. © Qobuz, 01/2014