Biographie

Chanteuse du groupe indépendant Theaudience, Sophie Ellis-Bextor est surtout connue pour avoir enflammé les pistes de danse avec le mega hit « Murder on the Dancefloor », en 2001. Passé ce succès, la diva electro pop tente de se maintenir avec Shoot from the Hip (2003). De retour de maternité, elle reprend le chemin des charts avec Trip the Light Fantastic (2007) puis Make a Scene (2011). Sophie Ellis-Bextor abandonne un temps l'electro pour le romantisme avec Wanderlust en 2014. © ©Copyright Music Story Jamila Wahid 2018