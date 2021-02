Biographie

Formée par Jane Berbié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et ayant obtenu le premier prix du Concours de chant de S'hertogenbosch, Sophie Koch fait ses débuts en France, mais c'est à Londres et à Dresde qu'elle remporte ses premiers succès. Au Covent Garden de Londres, elle débute avec la Rosina du Barbier de Séville (1998), Dorabella dans Cosi fan tutte, puis le role-titre dans Cenerentola.. Au Semperoper de Dresde, elle est le Compositeur d'Ariane à Naxossous la direction de Sir Colin Davis, puis à Munich dans (Zerlina) et Orfeo.A Vienne, elle débute en Cherubino et se voit proposer d'emblée l'Octavian duChevalier à la rose, rôle emblématique de cette jeune carrière qui l'emmène partout dans le monde. Après Munich, Berlin, Milan, Vienne et Londres, Paris l'invite pour le Compositeur (Ariane à Naxos) et Conception dans L'Heure espagnole de Ravel. Elle apparaîtra régulièrement sur les plus grandes scènes lyriques du monde : Toulouse, Bruxelles, Madrid, Berlin, Zurich, Genève, le Festival de Salzbourg et toujours Londres, Dresde et Vienne.Ayant imposé son Mozart et son Strauss sur les plus grandes scènes européennes, Sophie Koch se tourne aujourd'hui vers le répertoire français et allemand: Mignon à Genève, Charlotte dans Werther à Londres, Paris, Madrid et Chicago, Brangäne dans Tristan à Londres, Fricka dans l'Anneau à Paris et Munich et Venus dans Tannhäuser à Paris.Ses engagements l`emmenent jusqu`a 2014.Sa carrière de récitaliste n'est pas moins exemplaire ; elle s'est produite au Festival de Salzbourg, à la Brahmssall/Wiener Musikeverein, à Paris, Londres, Frankfurt, Berlin, Munich, Luxembourg, Bruxelles, Madrid, Venise.