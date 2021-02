Biographie

Née le 20 février 1988 dans le 12ème arrondissement de Paris, Sophie Tapie est la fille du célèbre homme d'affaires Bernard Tapie. Un père aux multiples casquettes (homme politique, président de club sportif, acteur...) qui s'est essayé à une brève carrière de chanteur sous le pseudonyme de Bernard Tapy dans les années 1960. Sophie Tapie grandit entre Paris et Marseille, avec comme passion de jeunesse l'équitation. Changement de cap à dix-sept ans lorsqu'elle part à Londres pour intégrer une école de formation artistique. Cette vocation la conduit d'abord sur les planches où elle joue une version d'Oscar revue par son père, puis au cinéma pour le film 24 jours d'Alexandre Arcady. En 2013, elle fait partie des candidats de la deuxième saison de The Voice, la plus belle voix et intègre l'équipe de Jenifer. Remarquée par un label canadien, Sophie Tapie part à Montréal bâtir un répertoire avec des auteurs locaux. Elle en revient en 2015 avec un album de chanson française influencé par la country et le folk. Sauvage sort en avril 2015 en France en version digitale et en juin en version physique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019