Biographie

Né Saïd M'Roubaba à Marseille en 1979, le rappeur-chanteur français d'origine comorienne Soprano s'impose dans les années 2000 au sein des Psy4 de la rime aux côtés d'Alonzo, Vincenzo (ses deux cousins) et de DJ Sya Styles, livrant deux premiers albums remarqués avant d'entamer parallèlement une carrière solo dès 2006 et de livrer son premier opus officiel, Puisqu'il faut vivre, en 2017. Dès le double projet La Colombe et le corbeau (2011-2012) et l'album E=2mc's avec R.E.D.K, le MC, très apprécié du public pour ses nombreux engagements, voit ses travaux de plus en plus couronnés de succès, devenant omniprésent dans les hautes sphères des charts avec ses albums Cosmopolitanie (2014), L'Everest (2016) et Phoenix (2018), intégrant toujours plus d'éléments issus de la chanson et de la musique du monde. © TiVo