Biographie

Groupe de rock alternatif puisant ses influences dans le post-punk et le grunge, Sorry est formé par la chanteuse et guitariste Asha Lorenz et le guitariste Louis O’Bryen en 2017 à Londres. Il débutent par des reprises de Jimi Hendrix puis composent leurs propres titres avant de les présenter sur scène, accompagnés occasionnellement d’autres musiciens. Entre 2017 et 2018, le binôme sort une série de titres, « Wished », « 2 Down 2 Dance » ou encore « Starstruck » avant d’entamer la composition d’un premier véritable album, 925, publié en 2020, qui fait suite à l’EP As the Sun Sets. 925, qui accueille notamment les titres « Snakes » et « More », émerge à la treizième place des meilleures ventes de disques de musique indépendante au Royaume-Uni, et à la 49e place des charts écossais. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021