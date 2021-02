Biographie

Groupe de rock alternatif typiquement américain, Soul Asylum se forme à Minneapolis (Minnesota) en 1983. Ses débuts avec l'album Say What You Will, Clarence...Karl Sold the Truck, sorti en 1984 sur le le label Twin, sont des plus modestes. Signé en 1988 par A&M Records, Soul Asylum sort en 1988 l'album Hang Time, marquant le début de la reconnaissance de son rock alternatif nourri au hard rock et à l'Americana. Le déclic commercial survient en 1992 avec l'album Grave Dancers Union et la chanson « Runaway Train », qui vaut à Soul Asylum un Grammy Award. En 1995, Let Your Dime Light Shine laisse croire que le succès va se poursuivre, mais les difficultés de Soul Asylum à maintenir la qualité de sa production en décident autrement. Lâché par son label après Candy from a Stranger (1998), Soul Asylum ne réapparaît qu'en 2006 avec l'album The Silver Lining. Soul Asylum sort ensuite Delayed Reaction (2012). C'est le moment que choisit Tommy Stinson, le bassiste, pour démissionner de son poste. Il est remplacé par Winston Roye. Simultanément, Dan Murphy, le guitariste, choisit aussi de jeter l'éponge pour se concentrer sur sa vie familiale. C'est Justin Sharbono qui assure l'intérim le temps de l'album Change of Fortune, avant que le poste ne soit repris par Ryan Smith qui officie, lui, sur Hurry Up and Wait qui fait son apparition en 2020. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020