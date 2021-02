Biographie

Malgré une formation à géométrie variable au fil des ans, le collectif Soul II Soul a réussi à s'imposer des deux côtés de l'Atlantique grâce à une collection de tubes néo-soul démarrée dès la sortie du premier album Club Classics Vol. One, en 1989, qui leur vaudra notamment deux Grammy Awards. Après trois nouveaux volets sortis en 1990 (Vol. II: A New Decade), 1992 (Volume III: Just Right) et 1995 (Volume V: Believe), le groupe se sépare sur le cinquième album Time for Change (1997) mais renaît en diverses occasions au cours de la décennie suivante. Sur ses différents tubes, le projet monté par le DJ britannique Jazzie B. a mis en valeur les chanteuses Caron Wheeler, Kim Mazelle, Jill Jones, Charlotte Kelly et Victoria Wilson-James. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015