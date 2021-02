Biographie

Né en 1990, Soulja Boy ou Soulja Boy Tell Em, est un rappeur MySpace et YouTube. Malgré sa pratique d'un gangsta rap édulcoré, il vient bien de la classe aisée et non de la rue. Son succès initial en 2007, « Crank That (Soulja Boy) » le propulse No 1 au Billboard. L'album Souljaboytellem.com est un clin d'oeil à son parcours numérique. La barre est placée tellement haut que l'artiste lui même n'espère pas rencontrer un succès identique avec iSouljaBoyTellEm qui sort le 16 décembre 2008. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015