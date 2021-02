Biographie

Formé à Gand en 1994 autour des frères Stephen et David Dewaele, rejetons du célèbre DJ belge Zaki, le projet electro-rock belge Soulwax, rejoint par une brochette de musiciens, enregistre un premier maxi dès 1995, Handsome Blues, avant de partir à Los Angeles pour enregistrer leur premier album de 1996, Leave the Story Untold avec le producteur Chris Goss. L'album, imposant la formule de Soulwax, constitue le premier d'une série d'efforts voyant le groupe explorer un large éventail de sonorités, de house en synthpop, indietronica ou dance alternative, travaux parmi lesquels se détachent notamment Any Minute Now (2004) ou encore l'opus de remixes Nite Versions en 2005. En 2018, avec ESSENTIAL, c'est à un exercice de style autour de la notion d'essentiel que se livrent les belges. © TiVo