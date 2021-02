Biographie

Sound Of Legend est le projet de Zach, un producteur français de musique électronique. Masqué et mystérieux, on ne sait rien de lui, si ce n'est que ses compositions sont jouées par des DJ's comme David Guetta ou Bob sinclar. En 2016, deux ans après la sortie du titre « Stadium », Sound of Legend entre dans le classement des meilleures ventes avec les simples « Komodo » et « Blue (Da Ba Dee) ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019