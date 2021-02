Biographie

Soundgarden fut l'un des tous premiers groupes de Seattle à connaître le succès dans le monde entier. Pionnier de ce qu'on appellera très vite la scène grunge, Soundgarden a, entre 1988 et 1997, laissé une empreinte indélébile dans l'Histoire du rock, essentiellement grâce à ses albums Badmotorfinger (1991) et Superunknown (1994). Emmené par le charismatique Chris Cornell, le groupe se sépare en 1997, suite à des divergences artistiques. Avec Nirvana et Pearl Jam, Soundgarden restera un groupe emblématique pour toute une génération. Après seize ans d'absence, Soundgarden revient en 2012 avec King Animal qui ravit les nostalgiques du grunge.