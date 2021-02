Biographie

De 1987 à 1993, Spagna a été la reine incontestée de l'Italo disco version bimbo. Comme ses camarades Sabrina ou Samantha Fox, Spagna ajoute à son talent de chanteuse un physique de playmate. Ses tubes chantés en anglais, « Easy Lady » en 1986 et « Call Me » en 1987 la placent au sommet des charts européens (ils sont tous deux n° 4 en France). Ses albums Dedicated to the Moon (1987), You Are My Energy (1988) et No Way Out (1991) sont eux aussi appréciés à travers le monde. Après deux ans aux Etats-Unis, Spagna rentre en Italie en 1993 et commence une seconde carrière où elle chante majoritairement dans sa langue natale. Son répertoire devient plus romantique et son succès limité à la péninsule. Spagna revient en 2012 à la dance et à l'anglais avec Four. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015