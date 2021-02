Biographie

D'abord groupe obscur issu de la vague punk, Spandau Ballet prend avec élégance le virage de la mode néo-romantique et impose alors sa pop synthétique. Les tubes se succèdent en rangs serrés, de « To Cut a Long Story Short » en 1980 à « True » et « Gold » en 1983, pour une carrière intense et de courte durée. Le groupe se sépare en 1990, laissant avec True (1983) l'un des albums emblématiques de la période. Resté populaire en Angleterre, Spandau Ballet se reforme en 2009 et remplit sans coup férir l'O2 Arena à Londres. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015