Sparklehorse est révélé en 1996 par l'important album Vivadixiesubmarinetransmissionplot. Le groupe se confond avec Mark Linkous, dont il est le principal créateur et musicien permanent. L'opus fondateur est suivi de Good Morning Spider (1998), It's a Wonderful Life (2001) et Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain (2006), avec les participations de Tom Waits et Danger Mouse. Eternel insatisfait et dépressif chronique, Mark Linkous se suicide le 6 mars 2010. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015