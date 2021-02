Biographie

Américains de naissance, les frères Ron et Russell Mael (nés respectivement en 1945 et 1948 en Californie) trouvent refuge au Royaume-Uni où leur musique est mieux acceptée. Après un album sous le nom de Halfnelson (produit par Todd Rundgren), le duo excentrique s'impose comme l'une des grandes figures du glam rock des années 1970, en particulier grâce à l'album Kimono My House (1973), salué comme un chef d'oeuvre, et au succès de « This Town Ain't Big Enough for Both of Us », qui se classe numéro deux en Grande-Bretagne. Dans la même veine riche en mélodies suivent Propaganda (1974), Indiscreet (1975) et Big Beat (1976), assortis de nouveaux titres classés, avant un virage vers le disco et la pop synthétique de No. 1 in Heaven (1979) et Terminal Jive (1980, avec le succès français « When I'm with You »), produits par Giorgio Moroder. Si la musique change et se fait dansante dans les années 1980 (Music That You Can Dance To, 1986), l'image des frères Mael reste immuable (chanteur à la voix de fausset, moustache de Ron Mael). En 1989, Sparks collabore avec un autre duo, Rita Mitsouko, pour le titre « Singing in the Shower ». De retour aux mélodies sautillantes des débuts lors de la décennie suivante, Sparks revient à un certain standard musical avec les albums Plagiarism (ré-enregistrements de 1997) et Balls (2000), sans se défaire de l'ironie mordante des textes. Sous leur propre label paraissent d'autres réussites comme Lil' Beethoven (2002) et Hello Young Lovers (2006), ainsi que l'opéra pop The Seduction of Ingmar Bergman (2009). En 2015, Sparks s'associe au groupe écossais Franz Ferdinand pour l'album FFS, puis effectue un retour en son nom avec Hippopotamus (2017), suivi d'une collaboration avec le réalisateur français Leos Carax pour la comédie musicale Annette, dont le duo compose la musique, et de l'enregistrement en parallèle de l'album A Steady, Drip, Drip, Drip (2020). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020