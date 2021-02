Biographie

Figure de la contre-culture américaine des années 1970, Michael Franti se reconvertit dans la musique, avec les groupes Beatnigs (1986-1990) et Disposable Heroes of Hiphoprisy (1991-1993). En 1994, il forme Spearhead, mélange de rap, de reggae, de soul et de rock qui enregistre les albums Home (1994), Chocolate Supa Highway (1997), Stay Human (2001), Everyone Deserves Music (2003), Yell Fire! (2006), All Rebel Rockers (2007), The Sound of Sunshine (2010), All People (2013), SoulRocker (2016) et Stay Human Vol. II (2019), dix-huit ans après le premier volume. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019